Dmytro Paszycki wrócił do Trefla Gdańsk, bo nie chciał grać w Zenicie Petersburg. Teraz czeka na ruch FIVB

- Sytuacja na ten moment wygląda w ten sposób, że niestety nie udało się dojść do polubownego rozwiązania kontraktu Dimy z rosyjskim klubem. Dima zerwał umowę z Petersburgiem, licząc się ze wszystkimi konsekwencjami, jakie ta decyzja za sobą niesie, ale by mógł wystąpić w innym kraju, potrzebna jest zgoda Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej. Niestety rosyjski związek takiej zgody nie chce wydać, więc musi ingerować organ wyższy – Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej FIVB - wyjaśnia Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.

Żółto-czarni powitali już Dmytro Paszyckiego. Siatkarz wrócił do Gdańska, w którym występował w sezonie 2016/2017 na zasadzie wypożyczenia z Asseco Resovii Rzeszów. Ukraiński sportowiec Zenita Petersburg opuścił 2 marca 2022 roku. Ma to związek z napaścią putinowskiej Rosji na jego ojczyznę. Wyjechał do ojczyzny swojej żony, Estonii, ale jego najbliżsi byli także w Ukrainie. Zawodnik za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazywał, że czas od początku wojny jest dla niego pełen bólu i bezsenny. Pomimo że Dmytro miał ważny kontrakt w Petersburgu na kolejne rozgrywki, nie chciał dłużej zostać w Rosji, choć oczywiście opuszczenie Superligi postawiło pod dużym znakiem zapytania jego dalszą karierę.