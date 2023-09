Drugi etap testów MEVO 2.0 jest całkowicie darmowy! Jak wziąć w nich udział?

Wielki rozruch systemu Mevo 2.0. rozpoczął się 13 września 2023 r. To czas, w którym użytkownicy będą mieli możliwość rejestracji w systemie i sprawdzenia komfortu użytkowania rowerów. Na ulice gmin biorących udział w projekcie łącznie wyruszy - zgodnie z zapisami umowy - 1600 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 500 jednośladów klasycznych. Łącznie 2100, czyli połowa docelowej floty.

– Rozruch zewnętrzny to kolejny etap testowy funkcjonowania Systemu Roweru Metropolitalnego. Służy sprawdzeniu jego działania na większej grupie użytkowników, przy wzmożonym obciążeniu aplikacji mobilnej i systemu do raportowania. To również test dla hiszpańskiego Operatora, jak poradzi sobie z relokacją rowerów i wymianą baterii. Zachęcam wszystkich do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości do Centrum Kontaktu (58 739 11 23), w ciągu kilku dni na naszych stronach dostępna będzie też ankieta umożliwiająca zgłaszanie uwag bezpośrednio do OMGGS – mówi Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo 2.0.