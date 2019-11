EIHC 2019 Gdańsk. Hokeiści reprezentacji Polski grają w hali Olivia, a na trybunach garstka kibiców [zdjęcia]

- Jest to sygnał dla nas - środowiska hokejowego, że kadra nie jest aż takim dobrem, jak myśleliśmy. Jeśli kibic zobaczy dobry mecz to przyjdzie. Jestem przekonany, że za rok, jeśli będziemy robić turniej EIHC, być może zrobimy go w Gdańsku, to będziemy w znacznie lepszej sytuacji. Kadra będzie po awansie z dywizji 1B do 1A i kibice przyjdą. Jeśli będzie nas stać, to zrobimy większą promocję - powiedział portalowi Trójmiasto.pl Robert Walczak, wiceprezes PZHL-u.