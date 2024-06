Farma Hani w Nowej Karczmie gościła miłośników przyrody i rękodzieła ZDJĘCIA

Wyjątkowe spotkanie z przyrodą zorganizowano na Farmie Hani w Nowej Karczmie. Tu, pośród natury, w otoczeniu pięknych roślin i inspirujących ludzi odbył się dzień otwarty. Uczestnicy mogli spędzić niedzielne popołudnie w niezwykłym ogrodzie, który przed kilkoma laty wraz z mężem Tomaszem stworzyła Hanna Smuczyńska, florystka pełna pasji. Tą dzieli się także z innymi. Podczas spotkania na farmie poinformowała również o planach na przyszłość, które właśnie się realizują.

- Cieszymy się ogromnie, że odwiedzili nas miłośnicy przyrody, natury - mówili podczas spotkania Hanna i Tomasz Smuczyńscy. - Korzystając z tej okazji chcielibyśmy też podzielić się z wami pewną inicjatywą, o której myśleliśmy już od jakiegoś czasu, a teraz udaje nam się ją realizować. Współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie, który ma swoją placówkę w Kościerzynie i po kilkumiesięcznych pracach i spotkaniach doszliśmy do takiego momentu, w którym zakładamy fundację. Będzie się ona nazywała Farma Hani. Kiedy zacznie już funkcjonować, wówczas będziemy mogli jeszcze bardziej wspierać tych wszystkich, którzy chcą tak jak my cieszyć się z natury. Chcemy dzielić się naszym ogrodem, a docelowo zależy nam, aby fundacja stała się przedsiębiorstwem społecznym, byśmy na naszej farmie w obecności roślin, owadów i ptaków mogli wspierać osoby, które są w kryzysie czy to pracy, czy też zdrowotnym. To temu właśnie ma służyć to miejsce.