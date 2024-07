Finał Miss Polski 2024 już 5 lipca! Kandydatki przesyłają specjalne pozdrowienia do mieszkańców swojego regionu

Miss Polski 2024

Już 5 lipca, podczas trzydniowego Festiwalu Piękna w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, odbędzie się wielki finał konkursu Miss Polski 2024. To właśnie tam, jedna z finalistek zostanie koronowana i otrzyma tytuł najpiękniejszej Polki. Koronę przekaże jej Angelika Jurkowianiec - Miss Polski 2023.

Wszystkie kandydatki intensywnie przygotowują się do tego wydarzenia. Na scenie zaprezentują się w zachwycających kreacjach i jak zwykle będą olśniewały swoją urodą i osobowością. To dla nich fantastyczna przygoda. Emocje z pewnością sięgną zenitu! Uczestnicy wydarzenia zarówno ci, którzy przyjadą do Nowego Sącza, jak i przed telewizorami mogą liczyć na wyjątkowe show. Finalistki Miss Polski 2024 przygotowały specjalne pozdrowienia. Zobaczcie, co napisały do Was reprezentantki z waszych województw! I koniecznie dajcie znać, czy będziecie im kibicować podczas jubileuszowej gali Miss Polski 2024. 5 lipca Małopolska stanie się stolicą piękna!