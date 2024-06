Największe wydarzenie w Polsce dla przyszłych mam - Festiwal Dobrego Porodu VI w Gdańsku!

Festiwal Dobrego Porodu VI

29 czerwca 2024 roku o godzinie 10:15, będzie miał miejsce Festiwal Dobrego Porodu, już w VI edycji. Jedyne tak wielkie wydarzenie w Polsce skoncentrowane na kobietach, które już niebawem mają się stać przyszłymi mamami. Festiwal rozpoczyna się już jutro, w Galerii Metropolia, przy ul. Jana Kilińskiego 4. Organizatorem spotkania jest Szkoła Rodzenia „Supermama”. W programie ogromny wachlarz szkoleń, warsztatów, a nawet losowanie nagród!

Festiwal Dobrego Porodu, to świetna okazja, aby przed tak wielkim wydarzeniem jak poród własnego dziecka, móc przyjść na spotkanie z innymi kobietami w podobnej sytuacji życiowej, skorzystać z rad ekspertów i rozwijać wszelkie wątpliwości. Każda przyszła mama z Trójmiasta, znajdzie na festiwalu coś dla siebie! Cena bietu to 15 zł. Link do zakupu biletu pod artykułem