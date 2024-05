Gdańscy policjanci zdjęli z rynku niemal 1,5 tys. działek narkotyków. Zatrzymano dwóch mężczyzn, przy których je znaleziono

- W trakcie przeszukania piwnicy oraz mieszkania mężczyzny kryminalni znaleźli i zabezpieczyli liczne zawiniątka z suszem roślinnym, oraz białym proszkiem – informuje podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej komendy miejskiej. - Materiał ten przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci prawie 440 porcji amfetaminy, marihuany oraz dwie tabletki psychotropowe. 28-latek z Gdańska został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.