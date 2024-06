Sceny rodem z "Lśnienia" w... Gdańsku. Mężczyzna zniszczył drzwi mieszkania siekierą, a za nimi była przerażona kobieta Andrzej Kowalski

To nie "Lśnienie", to gdańska Oliwa. Policjanci z komendy miejskiej zatrzymali 78-letniego mężczyznę, który zniszczył drzwi wejściowe do jednych z mieszkań. Użył do tego siekiery, podczas gdy w lokalu znajdowała się przestraszona lokatorka. Mężczyzna usłyszy najprawdopodobniej zarzut zniszczenia mienia.