Gdańsk biega - na wybory. Rekreacyjne zawody na plaży w Brzeźnie przyciągnęły aż tysiąc biegaczy ZDJĘCIA

Zawody biegowe na plaży w Gdańsku Brzeźnie 7.10.2023

- Bardzo cieszę się, że gdańszczanie podczas tej imprezy potrafili połączyć dwie motywacje: sportową i prospołeczną. Zadbać o swoje zdrowie i kondycję, ale i zmobilizować siebie, rodzinę, sąsiadów do tego, żeby skorzystać z naszego przywileju, jakim jest udział w wyborach 15 października. Gdańszczanie są aktywni, wiadomo, że biegają, między innymi za sprawą inicjatyw Gdańskiego Ośrodka Sportu, ale i wielu przedsięwzięć nieformalnych. Czy pobiegną tłumnie do urn wyborczych? Robimy wszystko, żeby świadomość i frekwencja wyborcza była jak najwyższa, stąd kampania „Nie śpij, bo Cię przegłosują” , stąd Gdańsk Biega na Wybory, stąd Budzik, który lada dzień wróci do Gdańska i stanie pod Fontanną Neptuna. Cieszę się, że na ogół frekwencja w Gdańsku jest wyższa, niż w większości miejscowości w Polsce ­– mówiła Aleksandra Dulkiewicz , prezydent Gdańska.

Zawody "Gdańsk Biega – Na Wybory" nie miały zwycięzców. To wydarzenie skierowane było do amatorów ruchu na świeżym powietrzu. Tym razem Gdański Ośrodek Sportu nie przygotował więc medali na piaszczystej mecie. Nagrodą była radość, wspólne pokonywanie trasy i dobrze spędzony czas w sposób aktywny. Impreza był częścią akcji profrekwencyjnej “Nie śpij, bo Cię przegłosują”, która uświadamia, że w wyborach każdy głos ma znaczenie.

Na plaży w Gdańsku Brzeźnie ścigali się młodzi i starsi. Niejednokrotnie były to popisy kondycji w wykonaniu wielu pokoleń z jednej rodziny.

- Biegamy na co dzień całą rodziną, dzieciaki chodzą na różne zajęcia, my z mężem biegamy, zachęcamy je do aktywności i sami dajemy przykład naszym postępowaniem, naszym bieganiem, że sport jest fajny i wiele nas uczy. Ale dziś ważniejsza akurat jest akcja "Gdańsk Biega na Wybory". Uważam że jest zdecydowanie słuszna i zachęcamy wszystkich, żeby nie tylko biegali, ale i razem pobiegli na wybory – opowiadała Marta Łosin, jedna z uczestniczek imprezy.

- Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że Gdańsk Biega! Jesteśmy aktywne, biegamy i chodzimy. Na wybory oczywiście też pójdziemy. To obywatelski obowiązek, każdy powinien głosować. I młodzi, i my, chociaż jesteśmy takim rocznikiem jak widać (Pani Małgorzata miała na plecaku kartkę z napisem rocznik 1953 – przypis). Namawiamy swoje dzieci, swoich wnuków, bo to dla nich głosujemy. Sama idea imprezy mi się podoba, tutaj wcale nie trzeba liczyć czasu, trzeba mieć przede wszystkim chęć i serce, otworzyć się, być aktywnym, brać udział, ruszać się – podsumowały biegnące razem Małgorzata Migdalska i Krystyna Manciak