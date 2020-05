Gdańsk: Fałszywe 20-funtowe banknoty. Podejrzani trafili do aresztu. Grozi im 15 lat więzienia

- Członkowie grupy przestępczej podjęli czynności związane z puszczaniem do obiegu fałszywych banknotów 20-funtowych, poprzez ich wymianę w kantorach wymiany walut zlokalizowanych na terenie Gdańska i innych miejscowości. Podczas przeszukania zatrzymanych oraz ich miejsca zamieszkania, ujawniono ponad 120 banknotów o nominale 20 funtów brytyjskich każdy. Z oględzin banknotów wynika, że numery seryjne w wielu przypadkach powtarzały się, co jednoznacznie wskazuje, że są to banknoty podrobione