Jak wygląda praca w supermarkecie, takim jak Lidl, Biedronka, czy Aldi?

Praca w supermarkecie , to wbrew pozorom nie tylko praca na kasie, czy przy wykładaniu towaru. Każda wielka sieć sklepów takich jak Lidl, czy Carrefour, ma różnego rodzaju działy w których można podjąć pracę i rozwijać swoje umiejętności i karierę. Przeważnie praca w supermarkecie dzieli się na kilka podstawowych działów takich jak: praca na sklepie, w magazynie, w biurze, oraz tak zwane kadry, czyli „HR”. Na czym polega praca w sklepie sieci supermarketów? Przygotuj się na pracę zmianową. Zdecydowanie w grę wchodzą 3 zmiany: zmiana poranna, popołudniowa oraz nocna. Większość supermarketów wypłaca pracownikom dodatki za pracę nocną, oraz ma do zaoferowania rożnego rodzaju programy lojalnościowe oraz benefity, takie jak: karta Multisport, czy ubezpieczenie na życie. W samym sklepie praca skupia się na obsłudze klienta, w przypadku pracy na kasie, na rozkładaniu towaru sklepowego oraz dbaniu o ekspozycję sklepową. Trzeba brać czynny udział w odbieraniu towaru i pomagać przy inwentaryzacji produktów sklepowych.

Praca na magazynie

W supermarketach można również pracować na magazynie. Praca tego typu polega na odbieraniu dostaw, umieszczaniu towarów na odpowiednich pułkach miejsc magazynowych, prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji, obsłudze komputera. Niejednokrotnie obowiązkowym jest posiadanie uprawnień na wózki widłowe. Trzeba posiadać umiejętności pracy w zespole. Praca tego typu wiąże się z podnoszeniem według zasad GMP, zatem jest to praca fizyczna. Pracodawca zapewnia odpowiedni ubiór, który ma pracownikowi zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania prac magazynowych. Chodzi o odpowiednie kaski i nakrycia głowy, obuwie ochronne, specjalne rękawiczki, czy kamizelki odblaskowe i ostrzegawcze. Praca na magazynie również jest 3-zmianowa i pracowników magazynu obowiązują takie same benefity i programy lojalnościowe jak pracowników supermarketu pracujących w sklepie i przy obsłudze klienta.

Zarobki

W zależności od tego jaka sieć sklepów nas zatrudnia, zarobki mogą być różne. Różnią się one również pod względem pracy jaką dana osoba wykonuje, w zależności czy jest zatrudniona jako ekspedient, czy ekspedientka, czy pracownik magazynowy, czy biurowy.

Duże znaczenie ma również umowa, która nas zobowiązuje z pracodawcą. Może być to umowa o pracę, umowa na zlecenie, umowa o dzieło, czy umowa o prace na okres próbny. Według serwisu wynagrodzenia.pl zarobki na stanowisku pracownik sklepu – specjalista prezentują się następująco: wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 5 260 PLN brutto. Co drugi pracownik sklepu otrzymuje pensję od 4 340 PLN do 6 680 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych pracowników sklepów zarabia poniżej 4 340 PLN brutto. Na zarobki powyżej 6 680 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pracowników sklepów.