Japonistyka królową tegorocznej rekrutacji na UG. Jak wygląda sytuacja na innych trójmiejskich uczelniach?

Na Uniwersytecie Gdańskim podczas tegorocznej edycji rekrutacji przewidziano aż 11 tysięcy miejsc dla studentów. Przygotowano też kilka nowych kierunków. Jest to wspomniana wyżej japonistyka, ale też sztuka kreatywnego pisania, zarządzanie w sporcie czy ochrona dóbr kultury i muzealnictwo. Zmiany zostały wprowadzone również w kształceniu w języku obcym.

Cały czas dbamy o wzbogacanie oferty studiów w języku angielskim. W tym roku nie tylko przekształciliśmy w kierunki specjalności prowadzone w języku angielskim na Wydziale Ekonomiczny (International Business oraz Logistics and Mobility), ale również wychodzimy z propozycją rozpoczęcia kształcenie na zupełnie nowych kierunkach: Tourism and Hospitality (na Wydziale Nauk Społecznych) oraz Marine Biotechnology (na Wydziale Oceanografii i Geografii). Co warte podkreślenia – za kształcenie na nowych kierunkach w języku angielskim nie będziemy pobierali opłat - dowiadujemy się z referatu prasowego UG