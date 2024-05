Katarzyna Cichopek na Polsat Hit Festiwal. Poprowadziła jubileusz Majki Jeżowskiej

Wielbiciele prezenterki ponownie będą mogli oglądać ją na ekranie. Cichopek oficjalnie potwierdziła, że wkrótce będzie można zobaczyć ją na antenie Polsatu. Swój powrót do stacji rozpoczęła jednak poprowadzeniem jubileuszowego występu Majki Jeżowskiej w w Operze Leśnej.

- To wielkie wyróżnienie. Wychowałam się na jej piosenkach, więc dzisiaj z łezką w oku podziwiałam ją na scenie. Jestem pod wrażeniem energii, charyzmy, wyglądu scenicznego, przygotowania i tej miłości i pasji, którą cały czas, po tylu latach, w sobie ma. Coś niesamowitego. Zaraża nas tym optymizmem i energią. To było fantastyczne, ale cieszę się, że nie zatrzymała się tylko na utworach z przeszłości, ale wchodzi w nowe aranżacje - mówiła nawiązując do duetu z Malikiem Montaną.