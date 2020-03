Klasycy polskiego metalu w Gdańsku. 40-lecie kariery scenicznej świętowało Turbo [zdjęcia]

Drugi w stawce był nieco bardziej doświadczony bydgoski zespół Factor8, którego muzyka łączyła w sobie elementy hard rocka, heavy metalu oraz progresji. Było tu sporo melodii. Materiał z debiutanckiej płyty "Valkyries", a także dwa covery - "Shot In The Dark" Ozzy'ego Osbourne'a i "Smoke On The Water" Deep Purple na finał. Gościnnie na jednej z dwóch gitar zagrał Arkadiusz Kaczmarek z grupy Chainsaw.