Komiczna sytuacja w Parku Reagana. Niezaproszony kandydat wprosił się na debatę z megafonem. Wyprowadziła go policja Andrzej Kowalski

Niecodzienna sytuacja miała miejsce w Parku Reagana podczas debaty kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu organizowanym przez fundację Widzialne udział brało czterech polityków. Piąty natomiast wprosił się na "scenę" z megafonem i zaczął ogłaszać, że nie otrzymał zaproszenia i ma prawo do głosu. Mówił też, że wcale nie boi się wezwanej przez organizatorów policji. Chwilę później funkcjonariusze wyprowadzili go poza teren.