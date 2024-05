Koncert Dawida Podsiadło w Gdańsku. Uwaga na zmiany w organizacji ruchu!

Koncert Dawida Podsiadło w Gdańsku

Na al. Macieja Płażyńskiego oraz ul. Marynarki Polskiej, ze względu na zwiększone natężenie samochodów , mogą występować duże spowolnienia ruchu. Osobom jadącym do Nowego Portu, Letnicy oraz chcącym skorzystać z tunelu w dniach 1-2 czerwca, od godziny 15.00 rekomendujemy wybrać alternatywną trasę.

Dojazd na koncert

Tramwaje

Uruchomione zostaną specjalne kursy linii 7 na skróconej trasie: Śródmieście SKM - Nowy Port Zajezdnia. W dniach 1-2 czerwca, w godz. 18.50 – 20.30 tramwaje linii 7 oraz 10 będą odjeżdżać z Dworca Głównego co 5 minut.

Autobusy

W dniach 1-2 czerwca uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 158 na skróconej trasie Wrzeszcz PKP – Polsat Plus Arena. W godz. 18.00 – 18.30 autobusy będą odjeżdżać co 10 minut, w godz. 18.30 – 21.00 co 5 minut.

Parkingi

Lokalizacja parkingów: