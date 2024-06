Polski triathlonista potwierdził klasę na molo w Brzeźnie. Wyniki dystansu średniego Lotto Challenge Gdańsk 2024

Lotto Challenge Gdańsk 16.06.2024

Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE na dystansie olimpijskim (1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegu) należały do Aleksandry Grochowskiej i Rafała Wąsowskiego. Na dystansie sprint…

Stępniak na molu w Brzeźnie tryskał świetnym samopoczuciem. Znacząco poprawił się, względem poprzedniego startu w stolicy, gdzie zajął trzecie miejsce w zawodach Ironman 70.3 Warszawa.

- Jadłem to co zawsze - śmiał się podczas rozmów Kacper Stępniak, tłumacząc tę różnicę w dyspozycji. - Można powiedzieć, że praktycznie nie trenowałem, bo wszystkie treningi były spokojne. Skupiłem się na tym, żeby się zregenerować przed kolejnym startem. Trochę byłem załamany po wyścigu w Warszawie, gdzie zrobiłem to samo, co rok wcześniej, więc myślałem, że jestem mocniejszy. Wiedziałem jednak, że coś tam nie zagrało. Szczególnie pływanie, które kosztowało mnie później przez cały wyścig. Dzisiaj z wody wyszedłem w dobrej dyspozycji i byłem najszybszy w strefie zmian. Czułem, że odpalę w całym wyścigu, na rowerze i podczas biegania.