Magdalena Adamowicz: Siła militarna Unii Europejskiej musi dorównać jej potędze gospodarczej

Magdalenę Adamowicz, która rozpoczyna swoją drugą kadencję w Europarlamencie zapytaliśmy o zadania, jakie stawia sobie w nowym otwarciu, swoistą listę priorytetów.

- Przed nami, jako nowym Parlamentem Europejskim, są ogromne wyzwania: wojna, ingerencje w europejskie wybory ze strony Rosji i Chin za pomocą dezinformacji, kryzys migracyjny, katastrofa klimatyczna i konieczność szybkiej naprawy błędów w polityce rolnej komisarza Wojciechowskiego. Parlament i Komisja muszą nie tylko działać sprawniej, ale także umieć dotrzeć z informacją, z prawdą do wszystkich Europejczyków, bo inaczej nie zatrzymamy wzrostu nastrojów antyunijnych - wskazuje Magdalena Adamowicz. - Wyznaczyłam sobie konkretne zadania: chcę, żeby UE mocniej finansowała zdrowie; żeby dzięki finansowaniu unijnemu zwiększyć dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz do programów edukacyjnych i pomocowych chroniących przed hejtem. I najważniejsze zadanie: musimy doprowadzić do tego, żeby siła militarna UE dorównała naszej potędze gospodarczej. Sporo tego, ale skoro jako „pierwszak” wykonałam zadania, które postawiłam sobie 5 lat temu, to teraz z doświadczeniem i tak wielkim poparciem, jestem pewna, że nowe moje cele także zrealizuję.