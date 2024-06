Mamy 53 nowych europosłów z Polski. Zobacz, ile będą zarabiać w Brukseli. Te kwoty robią wrażenie! Mirosław Dragon

Europarlamentarzyści z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła wynosi ponad 10.000 euro brutto (to prawie 8 tysięcy euro na rękę). Do tego dochodzą liczne dodatki. Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają dodatkowo ryczałt na utrzymanie biura oraz zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji europosłowie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę.