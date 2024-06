Orędzie Prezydenta RP Andrzeja Dudy. "Europa znajduje się w historycznym momencie"

- Czy będzie to, jak chcieli ojcowie założyciele Wspólnoty, Europa ojczyzn, która szanuje historię, kulturę, tradycję i tożsamość poszczególnych państw członkowskich, czy też będzie to scentralizowane europejskie państwo, jak chcieliby tego brukselscy biurokraci, gdzie unijne traktaty będą zmieniane przez wielkich, a wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji ograniczany - wymieniał prezydent.

ZOBACZ TAKŻE: Polski kapitan i jacht Putina. Sąd uznał, że Polak jest niewinny

Andrzej Duda opowiedział się w tej omawianej przez niego kwestii za "suwerenną Rzeczpospolitą, która sama decyduje o najważniejszych dla Polaków sprawach".

- W myśl zasady, że im silniejsza Polska w Europie, tym silniejsza będzie i Unia Europejska - mówił Andrzej Duda. - Dwadzieścia lat naszej obecności w Unii najlepiej to pokazało. Ten czas to wielki sukces Polski, to wielki sukces Polaków! Potrafiliśmy go znakomicie wykorzystać. Nasza Ojczyzna niezwykle dynamicznie się rozwinęła. Nie tylko dogoniła, ale i przegoniła wiele unijnych krajów - dodał.