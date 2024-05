Radny Gdańska Przemysław Majewski atakuje straż miejską i Magdalenę Adamowicz. Europarlamentarzystka: "To kompletnie niezrozumiałe" AR

Europosłanka Magdalena Adamowicz nie podziela uwag radnego Gdańska Przemysława Majewskiego pod swoim adresem. Jakub Steinborn/archiwum Polska Press

Przemysławowi Majewskiemu, radnemu Gdańska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, nie spodobało się, że podczas festynu w Parku Oruńskim strażniczka miejska wymalowała serce łudząco podobne do logo Koalicji Obywatelskiej na policzku Magdaleny Adamowicz, kandydatki do Parlamentu Europejskiego. Przemyślenia na ten temat rajca zamieścił na swoim profilu na platformie X. "To kompletnie niezrozumiałe" - komentuje Magdalena Adamowicz wpis radnego Majewskiego.