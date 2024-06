Janusz Lewandowski: W Europie po optymizm będzie się jeździć do Warszawy

- Najważniejszym problemem w najbliższej kadencji jest sprawa implementacji przepisów Zielonego Ładu, wymagającego dla Polski, m.in. z powodu wieloletniego zapóźnienia w transformacji energetycznej naszego kraju. Uważam, że musimy zadbać o finansowe osłony dla Polski. Sądzę, że da się to zapewnić w unijnym budżecie. To także kwestia przygotowań do kolejnych, unijnych budżetów po roku 2027. Niezwykle ważna będzie też kwestia wsparcia unijnego dla Ukrainy i rozszerzenia Wspólnoty właśnie o Ukrainę czy Mołdawię – mówił „Dziennikowi Bałtyckiemu” Janusz Lewandowski, pytany o swoje priorytety na najbliższą kadencję PE.

Wstępne przymiarki do układu władzy w Parlamencie Europejskim po zakończonych wyborach we Wspólnocie wskazują na przewagę frakcji centrowych. Oczywisty jednak jest wzrost poparcia dla narodowych ugrupowań prawicowych, czy nawet skrajnie prawicowych. Czy efekt wyborów europejskich np. we Francji, które wygrało Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen będzie miał znaczenie dla polityki we Wspólnocie?