Nie jestem jeszcze gotowa na czytanie akt śledztwa – mówi Magdalena Adamowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej

Nie ma lepszego i gorszego bólu. Każdy ból jest taki sam. Nigdy nie śmiałabym powiedzieć, że strata Pawła i mój ból jest większy niż kogokolwiek innego – mówi Magdalena Adamowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego.

Co z tym Kazikiem? To pytanie, które sobie dzisiaj wszyscy zadają. Śledzi pani historię jego piosenki „Twój ból jest lepszy, niż mój”? Śledzę. Słuchałam wielu wypowiedzi polityków i artystów. Pewnie, że niektórzy mówili, że to tylko lista przebojów, że to tylko piosenka i można wszystko byłoby zwalić na czyjś błąd. Ale to całe zamieszanie jest dowodem na to, że przelała się czara goryczy. Że już tyle razy łamano różnego rodzaju prawa, wolności i zasady, że ta piosenka Kazika stała się tylko takim zapalnikiem, żeby się naprawdę zbuntować. I pokazać, że Polacy mają już dość.

A może Pani powinna zrozumieć Jarosława z piosenki, którego ból jest lepszy, niż innych. Każdy ból jest taki sam. Nie ma lepszego i gorszego bólu. Nigdy nie śmiałabym powiedzieć, że strata Pawła i mój ból jest inny czy większy niż kogokolwiek innego.

Mogłybyśmy odejść od bólu, ale polityka krajowa to też jeden wielki ból. Jesteśmy w kampanii, której... nie ma, mają być wybory, ale jeszcze daty nie znamy. Jak Pani patrzy na to, co się teraz w kraju dzieje? Zarówno jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jak i zwykły obywatel, jestem zdruzgotana tym, jak wyglądają obecne rządy w Polsce. Rządząca partia przyjęła taki model sprawowania władzy, który już dawno zbezcześcił, czy jak to ktoś mocniej określił – zgwałcił konstytucję. To, o czym mówi artykuł 2 konstytucji, że Polska jest demokratycznym państwem prawa, jest już dawno nieaktualne. Rząd nie respektuje podstawowych praw i wolności oraz trójpodziału władzy, który powinien obowiązywać w państwie. W zasadzie to jest takie z ich strony czynienie z polityki czegoś ważniejszego niż prawo. Prymat polityki nad prawem jest wykorzystywany cynicznie przez władze do osiągania swoich interesów. A to prowadzi do sytuacji, w której Polska może być narażona na konsekwencje w postaci sankcji gospodarczych czy politycznych ze strony chociażby Unii Europejskiej.

Małgorzata Kidawa-Błońska była Pani kandydatką na prezydenta?

Byłam nawet w jej wyborczym komitecie organizacyjnym. Uważam, że jest wspaniałym człowiekiem. Kobieta, która miałaby szanse na odbudowanie wspólnoty. Ale już nie jest kandydatką. Teraz Pani upatruje nadzieję w Rafale Trzaskowskim? Nawet dużą nadzieję. Napisałam do niego: – Wierzę, że wygrasz, że wygramy. – Byłam zaskoczona, że od razu odpowiedział, mimo, że jest tak bardzo zajęty. Uważam, że takie osoby jak Rafał, a kiedyś Paweł, które wywodzą się z samorządu, mają dużo większe szanse na to, żeby zostać prezydentem kraju niż inni. Za Rafałem stoi doświadczenie praktyczne, to, że każdego dnia jest blisko ludzi i ich spraw. Duda chowa się w swoim pałacu prezydenckim i tylko podczas kampanii jawi się jako taka ludyczna postać. A Rafał ma nie tylko doświadczenie samorządowe, ale pracę w Parlamencie Europejskim, w ministerstwach cyfryzacji i spraw zagranicznych, świetne wykształcenie, zna języki obce. Jest więc światowym człowiekiem, którego nie będziemy się na arenie międzynarodowej wstydzić.