Niedzielny handel może wrócić. Projekt liberalizacji handlu już wkrótce trafi pod obrady Sejmu

Niedzielny handel może wrócić do sklepów wielkopowierzchniowych, choć nie na zasadach, jakie obowiązywały do 2018 roku. Sklepy miałyby być otwarte w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, praca w tym dniu miałaby nie być obowiązkowa, a pracownicy mieliby za ten dzień otrzymywać dwukrotność standardowej stawki. Tak zakłada projekt Polski 2050, który trafił już do Sejmu. Przedstawiciele Związku Polskich Pracodawców i Usług dodają, że niedzielny handel powinien być krótszy, być może godzinowo bardziej elastyczny w porównaniu do pozostałych dni tygodnia. Przywrócenie handlu w niedziele było jednym z punktów programowych Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku (punkt ten znajdował się wśród tzw. 100 konkretów tej partii).

Podobnie, choć w ograniczonej do dwóch niedziel w miesiącu, o handlu w niedziele mówiła Trzecia Droga za pośrednictwem jednego ze swoich liderów, Szymona Hołowni (to właśnie projekt Polski 2050 trafił już do Sejmu). Lewica przywrócenia niedzielnego handlu w swoim programie nie miała (partia Razem - część Lewicy jest liberalizacji obecnych przepisów przeciwna). To oznacza, że konieczne będzie budowanie poparcia dla zmian w przepisach.