Nowa inwestycja drogowa na Pomorzu. Wojewoda wydał zgodę na rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka S6

Wojewoda wydał pozwolenie na budowę trasy S6

Wyjaśnił, że budowa drogi ekspresowej pozwoli wykorzystać potencjał gospodarczy i społeczny terenów przyległych do drogi ekspresowej S6. Zdaniem wojewody inwestycje drogowe powstają w zadowalającym tempie, a budowa nowego odcinka na trasie S6 jest kolejnym tego dowodem.

S6 to bardzo ważna dla Pomorza i całej północnej Polski arteria komunikacyjna. Zwiększy możliwości handlowe i szanse rozwojowe - informował wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Powstanie nowy odcinek trasy S6

W komunikacie wskazano, że w ramach realizacji inwestycji przewidziano m.in. budowę 15 obiektów inżynierskich, w tym pięciu wiaduktów. Drogi przecinające się z przyszłą drogą ekspresową zostaną przebudowane, a dla zapewnienia dojazdu do poszczególnych nieruchomości powstaną drogi dojazdowe. Trasa zostanie wyposażona w infrastrukturę służącą ochronie środowiska - przejścia dla zwierząt, urządzenia ochrony akustycznej, system odwodnienia wraz z podczyszczaniem wód opadowych.

Na Pomorzu powstanie nowy odcinek trasy S6. Jest decyzja wojewody

Umowa na realizację tej inwestycję została podpisana w czerwcu ub.r. Wykonawcą jest Aldesa, a wartość umowy to ponad 283 mln zł. Pierwsze pojazdy pojadą nową trasą w 2025 r. Zapewniono, że dzięki budowie drogi ekspresowej, przejazd tym odcinkiem S6 skróci się o połowę w porównaniu do obecnej DK6, a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Oceniono, że trasa będzie stanowiła duży bodziec inwestycyjny dla terenów przyległych, zapewniając ich połączenie poprzez węzły z siecią dróg szybkiego ruchu.

Budowa drogi ekspresowej S6 została podzielona na kilka etapów. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytkowania trzy odcinki między miejscowością Bożepole Wielkie a Gdynią, o długości ok. 42 km. Trwają prace budowlane na dwóch odcinkach Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, między węzłami Chwaszczyno - Gdańsk Południe oraz na dwóch kolejnych odcinkach S6: druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska i odcinek Leśnice – Bożepole Wielkie. Na wydanie decyzji ZRID czekają dwa ostatnie odcinki dróg ekspresowych pomiędzy Słupskiem a Leśnicami.

W realizacji jest też pozostałe ok. 46 km S6 w woj. zachodniopomorskim, od Koszalina do początku obwodnicy Słupska, a w lipcu będzie można ominąć Sianów. Kierowcy korzystają już z blisko 130 km drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Koszalina.(PAP)

