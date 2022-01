Od 1 lutego ceny żywności z niższym VAT. Będzie taniej, ale drożej niż teraz

Za tydzień żywność będzie opodatkowana niższym VAT. To element tarczy antyinflacyjnej, która ma przyhamować dynamiczny wzrost cen. Na okres od 1 lutego do 31 lipca obniżona do 0 proc. zostanie stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Obecnie VAT wynosi 5 proc. Rząd liczy, że sklepy z początkiem lutego obniżą proporcjonalnie ceny. Największe sieci handlowe już zresztą zapowiedziały, że uwzględnią obniżkę VAT w cennikach.