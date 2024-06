Opole w rytmie rocka. Drugi dzień festiwalu to była prawdziwa petarda! Legendy polskiej sceny udowodniły, że wciąż są na topie

Wilki i charyzmatyczny Robert Gawliński podnieśli temperaturę jeszcze wyżej. Przez cały występ publiczność stała, śpiewając i tańcząc do rytmu ich największych przebojów. Każdy wers był wykrzykiwany z ogromnym entuzjazmem , tworząc niesamowitą atmosferę.

Janusz Panasiewicz z Lady Pank pokazał, że wciąż potrafi rozgrzać amfiteatr do czerwoności. Ich ponadczasowe hity porwały tłumy, a energia, z jaką zagrali, mogłaby zawstydzić niejedną młodszą kapelę. Publiczność szalała, a każdy utwór był witany gromkimi brawami.

Super Jedynki to musi być stały punkt festiwalu w kolejnych latach

- Skoro już jestem w telewizji, to chciałbym zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w wyborach 9 czerwca. Kochajmy się, bez względu na orientację czy kolor skóry - mówił ze sceny Zalewski.

Beata Kozidrak, ikona polskiej sceny muzycznej, swoim występem przypomniała, dlaczego jest uwielbiana przez tłumy. Wykonania „Białej Armii” i „Co mi panie dasz” wzbudziły ogromne emocje, a jej niesamowity głos poruszył serca wszystkich zgromadzonych.

Drugi dzień Festiwalu w Opolu to była prawdziwa muzyczna podróż pełna niezapomnianych chwil. Koncert „SuperJedynek” pokazał, że festiwal wciąż potrafi przyciągać i zadowalać publiczność, oferując to, co najlepsze w polskiej muzyce. Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok, gdzie „SuperJedynki” z pewnością będą obowiązkowym punktem programu.

Portale NaszeMiasto.pl, ShowNews.pl i NTO.pl są patronem medialnym 61.Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.