Mùzyczny Tôrg. Nowe wydarzenie muzyczne w Gdyni!

Mùzyczny Tôrg - wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny

Gdyńska formacja wykonująca rock, post-punk i muzykę alternatywną dowodzona przez Michała Miegonia. Tym razem Kiev Office w całości wykona nagrodzony w 2022 roku Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni "Galion Gdyński" album “Gjinjenjé”. “Gjinjenjé” to historia Słowińców, ewangelickich Kaszubów znad jezior Gardno i Łebsko, jednej z ostatnich społeczności, która przez wieki zachowała na Pomorzu Zachodnim rodzimą kulturę i język. W czasach Księstwa Pomorskiego i reformacji dla Słowińców powstały pierwsze tłumaczenia tekstów religijnych na język kaszubski.

Osieroceni przez wygasłą dynastię Gryfitów w czasach pruskich byli poddawani systemowej germanizacji, która doprowadziła do ostatecznej utraty języka w XX w. Powojenne próby polonizacji, wyrachowana polityka władz PRL i przemoc ze strony części polskich osadników doprowadziły do ostatecznego rozbicia społeczności słowińskiej i wyjazdu większości Słowińców do Niemiec.