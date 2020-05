Piotr Nowakowski i Wilfredo Leon w siatkarskiej drużynie dekady CEV (2010-2019). Nominowanych było sześciu reprezentantów Polski

Drużyna dekady 2010-2019 według CEV

CEV do dyskuzji o najlepszych siatkarzach Starego Kontynentu zaprosił uznanych fachowców. Wyborów dokonywali Philippe Blain, Vital Heynen oraz Andrea Zorzi. Blain to były przyjmujący reprezentacji Francji, który od lat sprawdza się jako trener. W latach 2013-2016 pracował jako asystent Stéphane'a Antigi w reprezentacji Polski. Później prowadził PGE Skrę Bełchatów, a teraz jest asystentem w reprezentacji Japonii. Heynen to były rozgrywający reprezentacji Belgii, który również odnosi sukcesy jako szkoleniowiec. Obecnie pracuje z reprezentacją Polski (od 2018 roku) i włoskim klubem Sir Sicoma Colussi Perugia. Z kolei Zorzi to jeden z najlepszych siatkarzy lat 90., który z reprezentacją Włoch sięgnął m.in. po wicemistrzostwo olimpijskie w Atlancie (1996) oraz dwukrotnie po złoto mistrzostw świata (1990 i 1994).

Nie jest tajemnicą, że na światowym poziomie w ostatnich latach dominują Rosjanie, Włosi, Francuzi i Polacy. W ujęciu kontynentalnym wybór najlepszych przedstawicieli na pięć pozycji był więc stosunkowo łatwy. Wśród trzydziestu nominowanych w tym zestawieniu znalazło się aż sześciu biało-czerwonych. Byli to rozgrywający Fabian Drzyzga, przyjmujący Michał Kubiak i Wilfredo Leon, atakujący Mariusz Wlazły, środkowy Piotr Nowakowski oraz libero Paweł Zatorski.