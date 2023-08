Po Ustce czas na Gdynię. Bieg przeszkodowy Formoza Challenge na Babich Dołach w niedzielę 1 października 2023 roku

Formoza Challenge Gdynia 1.10.2023

Zakończenie sezonu z biegami przeszkodowymi Formoza Challenge tradycyjnie już zaplanowano na Babich Dołach w Gdyni. W niedzielę, 1 października 2023 roku śmiałkowie będą mieli do pokonania około 6 km, w drużynie (od 4 do 10 osób) lub samodzielnie, z atrapą karabinu lub bez.

Organizatorzy biegu przeszkodowego na każdym kroku podkreślają wartość hasła „Nigdy nie zostawiamy swoich”. To istotne do pokonania niektórych przeszkód, jakie w przypadku zawodów Formoza Challenge opracowywane są przez byłych komandosów tej jednostki wojskowej. Impreza dedykowana jest także dla najmłodszych. Dzieci, w zależności od wieku, mają do pokonania 1 lub 2 km trasy najeżonej dostosowanymi do ich możliwości przeszkodami.

Zapisy on-line do zawodów Formoza Challenge Gdynia dostępne są TUTAJ. Cena wpisowego uzależniona jest od szybkości rejestracji. Im bliżej daty zawodów, tym drożej.