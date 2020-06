Policja złapała sprawcę rozbojów we Wrzeszczu. Usłyszał 7 zarzutów, a najbliższe miesiące spędzi w areszcie

Policjanci z Wrzeszcza pracowali nad sprawami uszkodzeń samochodów, do których dochodziło w rejonie dzielnicy Wrzeszcz oraz kradzieży rozbójniczej, do której doszło w jednym ze sklepów spożywczych. Sprawca w dwóch samochodach powybijał szyby, a w przypadku kradzieży rozbójniczej ukradł ze sklepu alkohol, a gdy zareagowała na to pracownica sklepu, uderzył ja i uciekł.

Funkcjonariusze do prowadzonych postępowań zabezpieczyli dowody w postaci przesłuchań świadków, zapisów z kamer monitoringu. Informacje o zdarzeniach otrzymał również dzielnicowy rejonu, który dzięki dobremu rozpoznaniu wśród mieszkańców bardzo szybko ustalił tożsamość sprawcy tych przestępstw.