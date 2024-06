Polska - Francja NA ŻYWO. Polska zabrała wicemistrzom świata pierwsze miejsce w grupie! Robert Lewandowski z golem

Polska - Francja NA ŻYWO 25.06.2024 r.

Polska - Francja, EURO 2024, 25.06.2024 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Polska - Francja, EURO 2024, 25.06.2024: Polska zmierzy się ze światową potęgą

Francja to główny faworyt do zdobycia mistrzostwa Europy, więc to pokazuje, jak duże wyzwanie czeka reprezentację Polski. Największą gwiazdą rywali jest Kylian Mbappe, a biało-czerwoni muszą znaleźć sposób, żeby go zatrzymać. O ile oczywiście Mbappe zagra już w specjalnie przygotowanej masce ochronnej na twarz.

Podopieczni trenera Michała Probierza w tym spotkaniu skazywani są na pożarcie. Muszą pokazać wszystko, co najlepsze, aby spróbować postarać się o niespodziankę. Na mistrzostwach Europy z każdym rywalem trzeba podjąć walkę, bo tylko w taki sposób można liczyć na osiągnięcie korzystnego wyniku. To ma być też godne i honorowe pożegnanie Polaków z EURO 2024, bo Polacy nie mają już żadnych szans na wyjście z grupy.