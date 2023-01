Ponad 76 mln zł rządowych pieniędzy dla PG. Przeznaczą je na infrastrukturę, współpracę z MW i integrację działań trójmiejskich uczelni

Informacja o dodatkowych pieniądzach dla Politechniki Gdańskiej i zapowiedź analogicznego wzmocnienia budżetu Uniwersytetu Gdańskiego padły po rozmowach ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka z rektorami uczelni, profesorami Krzysztofem Wildem i Piotrem Stepnowskim w czwartek 5 stycznia 2023 r. Podczas spotkania po rozmowach, w sali senatu PG, w którym uczestniczyli też wojewoda pomorski Dariusz Drelich, a także prorektorzy, kanclerz i dziekani uczelni, minister i rektor przedstawili szczegóły dofinansowania uczelni.

- Przekazujemy te pieniądze w warunkach wojennych i z wielkim szacunkiem do tego poświęcenia naszych ukraińskich braci się odnosimy – mówił podczas spotkania minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Ale wojna to nie tylko kwestia militarna, to również kwestie finansowe, ekonomiczne, energetyczne i te negatywne efekty dotykają nas, sąsiadów, w pierwszej kolejności. Pomimo tych warunków wojennych – 76,5 mln zł na początek roku 2023 to jest bardzo dobra rzecz, która pozwala wejść w ten rok z wielkim optymizmem – zauważył.