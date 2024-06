Premier o sporze wokół Muzeum II WŚ: "Mam nadzieję, że zapadną decyzje, które unieważnią to zamieszanie"

Donald Tusk o sporze wokół wystawy w Muzeum II Wojny Światowej

Pytany o kontrowersje, związane z zapowiedzianą zmianą wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, premier Donald Tusk podkreślił, że zależy mu, by muzeum "łączyło różne narracje, ale by łączyło też Polaków w odczuwaniu i rozumieniu historii".

We wtorek Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dokonało zmian w wystawie głównej – przywracając jej pierwotną wersję. Usunięte z niej zostały elementy wprowadzone do ekspozycji przez Karola Nawrockiego, dyrektora placówki w latach 2017-2021 (został powołany na to stanowisko przez Piotra Glińskiego, ministra kultury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości). Chodzi o zdjęcia rtm. Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego w sekcji wystawy pt. „System obozów koncentracyjnych”, oraz rodziny Ulmów, w sekcji „Droga do Auschwitz”. Szerzej na ten temat piszemy tutaj: