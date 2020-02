Protest aktywistów w Gdańsku. 24 lutego będą protestować przed Reserved - pod Galerią Bałtycką

Kaszmir należy do najbardziej pożądanych włókien na świecie

Produkcja kaszmiru nie należy - niestety - do najtańszych. Pozyskuje się go z pasących się w Himalajach kóz kaszmirskich, więc 90 proc. jego światowej produkcji odbywa się w fabrykach w Chinach i Mongolii. Do stworzenia jednego swetra potrzeba aż od 5 do 10 kóz.