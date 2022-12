Różne koncepcje przygotowań do rundy wiosennej. Szesnaście drużyn na zgrupowaniach w Turcji. Są dwa wyjątki

Niektóre drużyny po zakończeniu rundy jesiennej od razu udały się na urlopy, a inne - jak choćby Lechia - trenowały jeszcze przez kilkanaście dni. Plan przygotowań poszczególnych zespołów do rundy wiosennej mocno się od siebie różnił. Dla przykładu Raków Częstochowa jeszcze w grudniu udał się na zgrupowanie do Holandii, gdzie rozegrał parę wartościowych sparingów z uznanymi rywalami.

Cracovia rozpoczęła przygotowania 28 grudnia, a w planach ma obóz w Turcji w dniach 7-21 stycznia. Górnik Zabrze wraca do treningów 2 stycznia, by osiem dni później udać się na niespełna dwa tygodnie do Belek. Kolejnym zespołem udającym się w nieco cieplejsze klimaty jest Jagiellonia Białystok. Ona jednak trenuje od 15 grudnia, oczywiście z przerwą świąteczną. Do Turcji Jagiellonia wyjedzie 2 stycznia i będzie przebywać tam przez trzynaście dni. W tym samym terminie w Turcji przebywać będzie Korona Kielce, choć tu nie ma jeszcze dokładnej lokalizacji.