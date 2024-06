Niemal 1,2 mln zł na infrastrukturę dla mieszkańców województwa w jesieni życia. Zyskają kluby i dzienne domy seniorów

Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki – łącznie 1 164 785 zł:

Program Senior+

Dzienny Dom Senior+ to pomoc w codziennym życiu, zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dzienny Dom Senior+ powinien zapewniać, co najmniej 8-godzinną ofertę usług (od poniedziałku do piątku).

Klub Senior+ - motywuje seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich na rzecz innych. Klub Senior+ powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług.

