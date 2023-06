Sopot zaprasza na molo na zajęcia z jogi. 10 sesji bezpłatnych zajęć z Olą Żelazo, instruktorką jogi i pilatesu

Bezpłatne zajęcia z jogi na sopockim molo 2023

‒ Cykle zajęć z jogi, która prowadzi Ola Żelazo, cieszą się ogromną popularnością. Niektórzy przyjeżdżają do Sopotu w takich terminach, by móc wziąć udział w takiej właśnie niepowtarzalnej sesji jogi nad samym morzem. To aktywność fizyczna, która wspaniale oddziałuje także na duszę i umysł. Nadmorski jod i lekka bryza poranna uzupełniają zdrowotne walory takich zajęć. „Joga na molo” znakomicie wpisuje się w obchody 200-lecia kurortu w Sopocie – mówi Grażyna Dobrzyńska, dyrektorka sopockiego MOSiR-u, organizator cyklu.

Ola Żelazo to dyplomowana instruktorka pilatesu i fitnessu, nauczycielka jogi, trenerka jogilatesu. Gdynianka prowadzi jeden z popularniejszych kanałów w branży fitness na YouTubie i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Z uśmiechem, energią i pasją motywuje do aktywności fizycznej w trosce o swoje ciało i umysł.