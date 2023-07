Ponad 200 pływaków spróbowało pokonać trasę dookoła mola w Sopocie. Fale przeszkadzały nawet doświadczonym ZDJĘCIA

I Wyścig pływacki dookoła mola w Sopocie 2023 im. Jacka Starościaka

‒ Obawialiśmy się o pogodę, ale pomimo piątkowych złych prognoz udało się zakończyć wyścig bez problemów. Strzałem w dziesiątkę okazał się towarzyszący imprezie pokaz mody „Dawnej plaży czar”, przygotowany przez ekipę Open Water Team Sopot. Okazuje się, że pasję do pływania ten zespół łączy z pasją do działania dla innych. Dziękuję wszystkim za tak liczny udział i zapraszamy za dwa tygodnie – mówi Józef Kamiński , wicedyrektor sopockiego MOSiR-u, organizator wyścigów.

203 zawodników ze stawki 209 pływaków w sobotę, 22 lipca 2023 roku ukończyło pływackie zawody z metą na plaży w Sopocie. Wietrzna pogoda, a co za tym idzie fala, przeszkadzały nawet doświadczonym uczestnikom tej popularnej imprezy sportowej.

Decydujące spotkania Ligi Narodów siatkarzy 2023 przyciągają do hali Ergo Arena prawdziwe tłumy. Ćwierćfinałowe spotkanie Polska - Brazylia rozgrywane w czwartek, 20 lipca oglądało z trybun aż 10 538…

W kategorii powyżej 67 lat wyścig ukończyło 13 osób. I tu na czele stawki, zostawiając w tyle panów, przypłynęła Anna Suszyńska (35.04,54). To znana w Trójmieście wytrawna pływaczka, reprezentująca Gdyńskie Morsy, która skończyła dwa dni wcześniej 71 lat. Przyznała, że z tej okazji przepłynęła w tym dniu 7100 metrów w morzu.

‒ Pływam codziennie, latem są to odległości kilkukilometrowe, zimą pływam najwyżej pół kilometra. Biorę udział w tych zawodach co roku od 2008 roku i to w każdym z trzech wyścigów. Uwielbiam wodę, pływam dla zdrowia, dla kondycji, dla dobrego samopoczucia ‒ powiedziała po wyścigu Anna Suszyńska.