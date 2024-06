TEDxUniversityofGdansk2024 za nami! Wydarzenie było nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspiracji do społecznej aktywności

TEDxUniversityofGdansk2024 za nami

– TEDxUniversityofGdansk2024 to nie tylko konferencja, a przede wszystkim okazja do poszerzenia horyzontów myślenia i oceny zjawisk z różnych perspektyw. Cieszę się, że mogliśmy zgromadzić tak znakomitych prelegentów i uczestników, którzy mają otwarte umysły i chcą podjąć tematy związane z przyszłością jednostki oraz całej społeczności – mówi Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. – Jestem przekonana, że takie spotkania są kluczowe dla budowania świadomości i inspirowania do działań na rzecz równowagi między ludźmi, gospodarką a środowiskiem. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji i mamy nadzieję, że razem będziemy takie inicjatywy kontynuować.

Atmosfera podczas TEDxUniversityofGdansk2024 była pełna entuzjazmu i zaangażowania. Uczestnicy wysłuchali wystąpień, które zachęcały do wprowadzania zmian zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczeństwa. Mówcy podzielili się nie tylko swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także motywacją do przekuwania słów w czyny. To wydarzenie stanowiło istotny krok w budowaniu społeczności, gotowej do podejmowania wyzwań i działania na rzecz lepszego jutra.