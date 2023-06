SZPILA: To nie będzie lato, a może nawet rok, inwestycji drogowych - felieton Maciej Naskręta

Sporo osób rzadziej porusza się tramwajami czy autobusami, ale co ważne - nie spowodowało to znacznych zmian w ruchu samochodowym w mieście. Wciąż po Gdańsku mieszkańcy odbywają nieco ponad 40 proc. podróży korzystając z samochodu.

Wyniki Gdańskich Badań Ruchu w 2022 r. pokazują wyraźnie, że ostatnie lata zmieniły codzienne funkcjonowanie mieszkańców, a nawet ich styl życia. Jak podaje Biuro Rozwoju Gdańska , część osób nie jeździ już codziennie do biura. Na pewno chętniej przemieszczają się pieszo, chcąc uniknąć dużych skupisk ludzi.

Gdańsk: kiedy będą lepsze drogi?

Nowoczesna infrastruktura drogowa to ważny element dla funkcjonowania każdego miasta, w tym także Gdańska. Po „boomie” drogowym z minionej dekady właśnie w Gdańsku dostrzegalna jest stagnacja i nie chodzi tu wyłącznie o budowę nowych tras, ale przede wszystkim o duże remonty istniejących dróg.

Do tego dochodzą wyczekiwane przez mieszkańców od lat realizacje inwestycji takich jak: Nowa Świętokrzyska, Trasa GPW czy kompletnie zapomniane: Droga Zielona, rozbudowa Spacerowej z tunelem, Nowa Wałowa, Nowa Jabłoniowa, Nowa Kościuszki, Nowa Abrahama, tunele pod linią kolejową na Oruni . Projekty tych inwestycji zaległy prawdopodobnie głęboko w szufladach gdańskich urzędników. Kto je stamtąd wyciągnie?

To tylko przykłady głównych tras w Gdańsku, które są usiane wybojami, dziurami, koleinami albo liczba łat dawnych dziur na nich jest tak duża, że trudno znaleźć oryginalny asfalt. Wszystkie te drogi wymagają pilnego remontu. Już teraz trudno tam jeździć, chyba że ktoś opanował sztukę jazdy w slalomie gigancie.

Wbijam szpilę: Gdańsk w budowie. Kierowcy w furii

Obecnie poważne prace budowlane z myślą przede wszystkim o kierujących pojazdami toczą się w Gdańsku w trzech miejscach. Największy zakres prac lada dzień powinien rozpocząć się w ramach modernizacji ul. Kielnieńskiej . Koszt to niecałe 64 mln zł. Koniec robót przewidziano w maju 2025 r.

Kolejna inwestycja to rozbudowa ul. Budowlanych pomiędzy ul. Nowatorów a przystankiem PKM Gdańsk Matarnia. Szkopuł w tym, że już słyszy się o kilkumiesięcznym opóźnieniu na tej budowie. Koszt prac to niecałe 30 mln zł. Koniec robót przewidziano oficjalnie we wrześniu 2023 r.

Inna inwestycja, która ułatwi życie kierowcom, to budowa ronda w rejonie skrzyżowania ul. Niepołomickiej i ul. Starogardzkiej. Inwestycja już trwa. Koszt prac wyniesie niecałe 11 mln złotych.

Do tego wszystkiego można by dodać jeszcze przebudowę ul. Ogarnej. Choć ma niewielkie znaczenie dla ruchu samochodów, miasto za jej remont słono płaci - 15,5 mln zł.

