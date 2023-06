SZPILA: Zamiast Parku Kulturowego jest strzelnica autobusowa

W sprawie miał interweniować nawet sam poseł PO Piotr Adamowicz, który przesłał zdjęcia źle zaparkowanego pojazdu do mediów. Szkoda tylko, że poseł nie wpadł na pomysł, by zadzwonić do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i poprosić ją o dalsze procedowanie uchwały w sprawie Parku Kulturowego, która jakiś czas temu trafiła do... urzędniczej szuflady.

A co z realizacją hasła „Gdańsk jako wyzwanie” zawartego w książce Pawła Adamowicza? To właśnie przepisy Parku Kulturowego mogły uporządkować prowadzenie tego typu działalności, której bliżej jest do podmiejskiego festynu niż społecznych funkcji półmilionowego miasta z bogatą historią i tradycją.

- Park Kulturowy narzucał dużo ograniczeń i nowych wydatków dla przedsiębiorców, którzy już i tak są bardzo mocno obciążeni finansowo - wyjaśniała swego czasu Aleksandra Dulkiewicz . - Niektórzy do dzisiaj odczuwają skutki finansowe pandemii, a galopująca inflacja, gigantyczne wzrosty cen energii i rosnące koszty pracy są dla naszych gdańskich firm, restauracji, sklepów coraz bardziej kłopotliwe. W ostatnim czasie dużo osób mnie przekonywało do porzucenia prac nad Parkiem, na razie zdecydowałam o zawieszeniu przygotowań. Bardzo ważny jest dla mnie głos mieszkańców Śródmieścia i uporządkowanie przestrzeni tej historycznej dzielnicy, a także poprawa jakości życia. Dlatego będziemy szukali dobrego kompromisu dla wszystkich.

Trudno nie odnieść wrażenia, że przepisy o Parku Kulturowym trafiły do szuflady prezydent Gdańska do czasu, aż liczba mieszkańców Śródmieście przybliży się do „zera”, do czasu gdy nikt nie będzie protestować, do momentu gdy centrum miasta stanie się wyłącznie mekką dla wszystkich turystów. Tylko po co nam wtedy będą przepisy o Parku Kulturowym?