To już pewne. Rosjanie wykluczeni z żużlowych lig w Polsce. Potężne osłabienie Zdunek Wybrzeża Gdańsk

Od kilku dni Wiktor Kułakow czekał w Kaliningradzie na rozwój sytuacji. Zrobił naprawdę dużo, by otrzymać wizę uprawniającą go do wjazdu na teren Polski, natomiast w obecnej sytuacji nie za bardzo będzie miał jak z niej skorzystać, ponieważ zawodnicy z Rosji oraz Białorusi zostali zawieszeni przez PZM.

Komunikat PZM:

"W związku z bezprawną zbrojną inwazją Rosji na terytorium Ukrainy, jak również wobec faktu, że ta brutalna napaść wspierana jest przez państwo białoruskie Polski Związek Motorowy wyklucza aż do odwołania zawodników rosyjskich oraz białoruskich z udziału we współzawodnictwie sportowym w sportach motorowych organizowanym na terytorium Polski. Wyklucza się również reprezentacje tych krajów z udziału w zawodach sportowych rozgrywanych w Polsce.

Ponadto zawodnikom z licencją Polskiego Związku Motorowego zakazuje się startów w zawodach organizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej oraz na terenie Republiki Białoruskiej.