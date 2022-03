Tor? "Malinka". Gdańscy żużlowcy po pierwszym treningu. Nie będzie instytucji "gościa", a tylko i aż zastępstwo zawodnika

Prawdopodobnie każdy z gdańskich żużlowców miał ten dzień zakreślony w kalendarzu czerwonym kółkiem. Rozmawiając kilka dni wcześniej z Jakubem Jamrogiem czy Adrianem Gałą dało się odczuć, że nie mogą się doczekać dnia 15 marca, gdy będą mogli po raz pierwszy w 2022 roku wyjechać na tor.

Trening rozpoczął się o godz. 13, a właściwie parę minut wcześniej, bo niektórzy najwyraźniej nie wytrzymali ciśnienia i chcieli wyjechać jak najszybciej to możliwe. Oczywiście nie chodziło tu o stawanie pod taśmą, ściganie się na pełnych obrotach i próby bicia rekordu toru. Bardziej było to "rozprostowanie kości" po przerwie zimowej. Zawodnicy wyjeżdżali na tor trzykrotnie w trzech grupach. Najpierw pojawili się wspomniani Jamróg i Gała, w drugiej grupie jeździli Drew Kemp i Thomas Jorgensen, a na sam koniec grupie ok. stu kibiców zaprezentowali się Piotr Gryszpiński, Kamil Marciniec i Marcel Krzykowski.