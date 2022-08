To koniec problemów z remontem SP 2 w Gdańsku. Umowa na dokończenie prac została podpisana

Prace rozbiórkowe w SP 2 zaczęły się w maju 2021, lecz wykonawca zmienił zdanie i wypowiedział umowę.

- W 2020 roku Miasto Gdańsk ogłosiło przetarg na termomodernizację i remont pływalni oraz zaplecza sportowego przy SP nr 2 - informuje pani Marta, której dzieci uczęszczają do pechowej szkoły (cytat z marca 2022). - W marcu 2021 ogłoszono zwycięzcę przetargu - wybrano najtańszą ofertę. Remont, a właściwie prace rozbiórkowe, ruszył w maju. Do września 2021 roku miały być oddane do użytku szatnie i sale gimnastyczne. Niestety już na pierwszym zebraniu we wrześniu usłyszeliśmy, że jest opóźnienie i być może sale będę gotowe w styczniu.