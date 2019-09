W Gdańsku oszukali dwie starsze kobiety. Jedna wrzuciła pieniądze do śmietnika, druga zostawiła je przy pojemniku z odzieżą używaną

Dwie mieszkanki Gdańska w wieku 66 i 78 lat padły ofiarą oszustwa.

Do zdarzenia doszło we wtorek 3 września. Odebrały telefon od kobiety, która podawała się za pracownika poczty. Jednej z nich powiedziała, że ma do odbioru list z banku. Po kilku godzinach do gdańszczanki zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta. W rozmowie ostrzegł ją, że pracownicy banku, w którym przetrzymuje swoje oszczędności, zamierzają ją oszukać i wykorzystać jej dane w celu zaciągnięcia pożyczki.

Mężczyzna przekonał 66-latkę do wzięcia kredytu i wrzucenia pieniędzy do wskazanego przez niego śmietnika. Kobieta, pewna, że ma do czynienia z prawdziwym policjantem, od razu to wykonała.

Druga z kobiet, 78 letnia seniorka mniej więcej w tym samym czasie została przekonana do pozostawienia pieniędzy przy pojemniku z odzieżą używaną.