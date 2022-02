W Gdańsku uczczono 80 rocznicę powstania Armii Krajowej

- O naszych wojennych przeżyciach pamiętamy każdego dnia, a Armia Krajowa stała się dla nas emanacją ojczyzny, świętym przybytkiem wolnej Polski, domem, który nas przygarnął - powiedział komandor Roman Rakowski, prezes honorowy Koła Wrzeszcz Armii Krajowej. - Dla nielicznych koleżanek i kolegów żyjących dzisiaj i licznych towarzyszy, którzy spoczywają na tym cmentarzu, to dzień pamiętny. Pamiętamy o naszych przeżyciach każdego dnia, naszą bojową działalność zaczynaliśmy od Szarych Szeregów, po ukończeniu 17 roku życia przechodziliśmy do Związku Walki Zbrojnej i kończyliśmy w ukochanej Armii Krajowej. To dla nas dzień refleksji, tym bardziej tutaj w akowskiej kwaterze, która dzięki miastu została tak pięknie nam podarowana

- Jesteśmy dziś tutaj, aby oddać hołd żołnierzom Armii Krajowej, upamiętnić ich bohaterstwo i niezłomność, oświetlić należnym im blaskiem poświęcenie którego dali tak liczne dowody w walce o wolną i niepodległą Polskę - powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju