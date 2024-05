Kto najlepszym piłkarzem Lechii Gdańsk w minionym sezonie? Ranking "Dziennika Bałtyckiego" TOP 10

To jest normalne, że kibice najbardziej w pamięci mają ostatnie mecze ligowe. I te, które przypieczętowały awans do PKO Ekstraklasy. Trzeba jednak pamiętać, że nasz ranking obejmuje cały sezon i średnia punktowa wyjdzie ze wszystkich ocenianych spotkań.

Przykładem jest Camilo Mena, który rozegrał bardzo dobrą rundę wiosenną, ale po mocno przeciętnej jesieni klasyfikowany był dopiero w połowie drugiej dziesiątki w gdańskim zespole. To oczywiście musi się odbić na jego wyniku za cały sezon. Niezłą notą może pochwalić się Luis Fernandez. Hiszpan mógłby być pod koniec pierwszej dziesiątki, ale ponieważ w minionym sezonie był punktowany tylko w 11 meczach, to w rankingu oczywiście nie może być klasyfikowany. Zresztą takich piłkarzy jest więcej.

Czas zatem przedstawić zwycięzców rankingu „Dziennika Bałtyckiego”. Oczywiście każdy kibic może mieć swój punkt widzenia i zamienić zawodników pozycjami, ale pierwsza trójka – bez względu na pozycję – chyba dla bacznego obserwatora meczów Lechii nie będzie większym zaskoczeniem. Najlepszym piłkarzem Lechii – wedle naszych ocen – w poprzednim sezonie był Maksym Chłań (średnia 5,79). Ukraiński skrzydłowy czarował kibiców swoją grą, asystował kolegom i strzelał bardzo ważne gole. Czasami oczywiście ponosiła go młodzieńcza fantazja, al;e to wciąż bardzo młody zawodnik, który jeszcze dojrzewa piłkarsko. Nie zmienia to faktu, że jego wkład w awans Lechii do PKO Ekstraklasy był ogromny.