Trefl Sopot zagra o mistrzostwo Polski! Nasi koszykarze uporali się ze Śląskiem Wrocław po raz trzeci

WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot 27.05.2024

Kiedy zaczynała się czwarta kwarta żółto-czarni prowadzili 63:57 i miał wszystko w swoich rękach. Śląsk znów zaimponował jednak charyzmą, podkręcił tempo, zagrał ostro, wymuszając błędy i szybkie faule rywali. Wrocławianie wyszli na prowadzenie i zrobiło się jeszcze ciekawiej.

Na 45 sekund przed końcową syreną akcję rozpoczynał Trefl, prowadząc 73:72. Zza łuku spudłował Andy van Vliet, ale czujny był Aaron Best, który zebrał i był faulowany. Kanadyjczyk w kolejnej akcji znów był faulowany i wykonywał rzuty osobiste, których nie zmarnował. Na 14 sekund do końca sopocianie prowadzili 75:72, a piłkę miał Śląsk. I zaczęło się wzajemnie faulowanie, przerywające akcje, wydłużające mecz w "nieskończoność". Swoje osobiste trafił Saulius Kulvietis i było 75:74. Za chwilę znów był Best i podwyższył na 77:74. Nizioł też wytrzymał, zmniejszając do stanu 77:76. Schenk podbił na 79:76. Odpowiedział jednym wolnym Hassani Gravett na 79:77. Schenk znów pokazał stalowe nerwy, trafiając dwa osobiste. Sopocianie wygrali więc 81:77!