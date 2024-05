Oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z Miedzią Legnica. Rezerwowi zmarnowali swoją szansę. Szymon Grabowski: Nadchodzi czas analizy

Oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z Miedzią Legnica, Fortuna 1. Liga, 26.05.2024 r.

Lechia Gdańsk popełniła zbyt wiele prostych błędów w obronie, a gracze Miedzi to bezwzględnie wykorzystali. Do tego sędzia nie uznał biało-zielonym aż trzech goli, ale trudno się przyczepić do którejkolwiek z tych decyzji. Trener Szymon Grabowski dał szansę zawodnikom, którzy mniej grali w tym sezonie i trzeba się wysilić, aby powiedzieć, że któryś z nich tę szansę wykorzystał.